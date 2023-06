"Quelle spéciale d'enfer. C'était vraiment indescriptible, le vrai Safari," souriait Thierry Neuville remonté au 9e rang suite aux abandons de son équipier Esapekka Lappi (arbre de transmission), de Jourdan Serderidis (moteur) et du pauvre Grégoire Munster, victime de l'alternateur de sa Fiesta alors qu'il menait le WRC2.

"C'était pire que de rouler sur de la glace," commentait pour sa part Ott Tanak piégé dans le dernier virage, comme le Belge ce qui leur valait à tous les deux un magistral tête-à-queue.

Des conditions d'adhérence très précaires dans lesquelles le jeune champion Kalle Rovanpera excelle. Il l'a encore prouvé en signant le meilleur temps et surtout en reprenant la moitié de son retard sur son équipier Sébastien Ogier descendu à 16.7.

Un Français arrivé avec les deux roues avant dégonflées... "Je n'ai pas beaucoup de chance avec ses choses rondes et noires équipant nos voitures, " pestait-il une fois encore à l'encontre de Pirelli.

Derrière, Elfyn Evans a profité de la double faute de Takamoto Katsuta pour récupérer le podium, les quatre Yaris étant en passe de signer un nouveau quadruplé en Afrique. Dani Sordo sur la rescapée des Hyundai pointe en effet à 1.12 du Japonais.

Attention, ce Safari est toutefois encore loin d'être terminé. Il reste encore six spéciales ce dimanche et cela pourrait être un vrai cauchemar pour les concurrents si la pluie s'en mêlait à nouveau. Ce que Sébastien Ogier ne doit vraiment pas espérer, au contraire de son jeune chasseur qui, quoi qu'il en dise, sent sa proie et ne fera pas si vite une croix sur un nouveau succès au Kenya.