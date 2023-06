Il n’y a donc pas que Hyundai qui commet des fautes…

Un commentaire d’autant plus maladroit qu’il savait certainement à ce moment-là que les personnes qu’il avait chargées de repasser dans les spéciales après la fin des reconnaissances officielles et sans aucune autorisation s’étaient faites arrêter deux fois par des membres de l’organisation.

L’équipage de la Hyundai N°11 a donc logiquement été convoqué par les commissaires sportifs qui l’ont entendu dimanche soir.

Et même s’il a plaidé coupable, invoquant des “raisons de sécurité”, la sanction, inévitable, est tombée. Le Saint-Vithois a été disqualifié, une malheureuse première dans sa carrière en Mondial. Reste à savoir si cette tricherie, car c’en est une, était une initiative privée à l’insu de son team et de ses équipiers. Ou s’il était couvert par Hyundai et son patron Cyril Abiteboul ne jurant que par lui depuis le début de saison au point d’en faire le leader incontesté de l’équipe. Et ceci malgré les bons débuts d’Esapekka Lappi qui a enchaîné trois podiums (avec une victoire offerte à son équipier belge en Sardaigne) avant de casser deux transmissions coup sur coup au Kenya. Mais attention, le Finlandais n’est pas loin derrière avant les deux prochaines épreuves en Estonie et chez lui où il a décroché son premier et seul succès à ce jour…

Gageons que la double humiliation subie en Afrique (manque de fiabilité et déclassement pour tricherie) ne doit pas plaire au boss français.

Rappelons qu’au Portugal déjà Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe avaient failli être déclassés pour avoir omis de rendre une feuille de pointage, distraits par leurs soucis de turbo. Ils s’en étaient finalement sortis avec une amende de 10.000 euros. Il n’y a donc pas que les mécaniciens de l’équipe coréenne qui commettent parfois des fautes…