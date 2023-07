WRC Estonie : Rovanpera le plus rapide au shake down devant Neuville, Tanak en panne

Le champion du monde et tenant du titre en Estonie Kalle Rovanpera a signé le meilleur chrono du shake down, l’ultime spéciale d’essais ce matin du côté de Kastre. Le pilote Toyota a bouclé son quatrième passage en 1.58.8, une demi-seconde plus vite que Thierry Neuville. Après avoir raté son freinage pour un carrefour lors du premier run, le Belge s’est montré le plus rapide des pilotes Hyundai, deux dixièmes devant Esapekka Lappi et 1.2 de mieux que Teemu Suninen directement dans le rythme pour ses débuts en WRC1.