WRC Estonie : Thierry Neuville doit désormais se battre pour rester le numéro 1… chez Hyundai

Pour la quête de sa première couronne, c’est à nouveau mal embarqué. Au mieux, il pourra viser la deuxième place pour la sixième fois. Mais pour cela, il devra battre Ott Tanak, Sébastien Ogier, Elfyn Evans et même Esapekka Lappi de plus en plus menaçant au sein de sa propre écurie.

Dans un classement des meilleurs performers de la première demi-saison, quatre spécialistes du réputé site Dirtfish ont placé le Belge au 7e rang seulement malgré un succès, quatre positions derrière Lappi revenant pour un programme complet et découvrant la i20 WRC Rally1.

Double menace finlandaise

Cyril Abiteboul a clairement décidé de faire du Belge son numéro 1 depuis son arrivée à la tête de l’équipe. Il lui a fait bénéficier de consignes d’équipe déjà à trois reprises. Un statut de leader que notre représentant va devoir confirmer lors des deux épreuves à venir, ce week-end en Estonie où il a déjà décroché deux podiums (2e en 2012 en national et 3e en 2021) puis en Finlande deux semaines plus tard là où la formation coréenne n’a encore jamais réussi à s’imposer. Mais attention, s’il découvrira l’épreuve sur terre démarrant ce jeudi avec la spéciale show de Tartu, Esapekka Lappi a décroché sa seule victoire à domicile où il espère récidiver, tandis que Teemu Suninen compte saisir sa deuxième chance à bras-le-corps dans le baquet de feu Craig Breen. Le jeune Finlandais de 26 ans va découvrir la Rally1 hybride mais est le seul à déjà compter quatre participations en Estonie.

Le Belge à la fête ce 21 juillet ?

Attention donc aux Finlandais roulant bien leurs bosses sur les jumps et les deux prochains rallyes à haute vitesse. Car s’il est devancé à deux reprises par l’un (voire les deux) de ses équipiers au cours des prochaines semaines et que d’aventure Lappi le double au championnat, il sera difficile ensuite d’encore justifier des ordres en sa faveur. Il est donc impératif pour la suite que Neuville remporte la lutte interne et devance Lappi et Suninen au moins ce week-end. Même si ce n’est pas pour la victoire face aux deux grands favoris, Kalle Rovanpera (Toyota) qui a disputé ses premiers rallyes ici à 14 ans et au héros local Ott Tanak (Ford) connaissant chaque corde comme sa poche.

Il est très difficile ici de trouver le bon équilibre au niveau du set-up.

”La vitesse moyenne est très élevée sur ces spéciales rapides et larges, explique notre compatriote. Il faut de l’engagement et pour cela, vous devez être en confiance, à l’aise avec les réglages de votre auto. Il est difficile de trouver le bon équilibre au niveau du set-up. Il vous faut à la fois de la traction mais aussi une voiture très précise.”

Aller très vite, tout en restant sur la route et devant ses équipiers, tel est le challenge de Thierry Neuville pour ce 21 juillet où l’on espère que le Belge sera bien à la fête. Et en fera voir de toutes les couleurs aux Finlandais…