WRC Estonie: Ott Tanak pénalisé de 5' avant le départ

Coup de tonnerre et grosse désillusion pour le héros local. Avant même le départ de son rallye national, Ott Tanak, l'un des des grands favoris, a écopé d'une lourde pénalité de cinq minutes pour avoir changé le moteur de sa Ford Puma à l'issue du shake down de jeudi midi. Après le premier passage, l'Estonien avait ressenti une perte de puissance. Et le verdict était sans appel: moteur cassé, les mécaniciens de chez M-Sport ont dû procéder à son remplacement.