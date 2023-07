Rallye d’Estonie : Grand dix pour Kalle Rovanpera

”Tout a fonctionné selon le plan établi en début d’année, a indiqué Kalle à l’arrivée après avoir reçu le bisou de sa maman et les félicitations de son papa Harri. J’adore ce pays, ce rallye. Dommage qu’il ne sera plus inscrit au championnat l’an prochain.”

55 points d’avance au championnat

Un seul regret pour le confortable leader du championnat, désormais 55 points devant son équipier Elfyn Evans : “Ne pas avoir pu me battre avec Ott (Tanak) suite à sa pénalité d’avant-course. Mais je suis sûr qu’il sera là devant avec moi en Finlande dans deux semaines.”

Une épreuve à domicile manquant toujours au palmarès du futur double champion du monde…

Deuxième à 52.7 d’un Rovanpera évoluant sur une autre planète, Thierry Neuville a signé le sans-faute qu’il fallait pour se remettre en selle après sa disqualification africaine. Le Belge est désormais remonté au 3e rang du classement du Mondial à trois unités d’Evans avec qui il n’a pu lutter dans la “Power Stage” suite à la perte de la puissance hybride à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée. Du coup, il a dû se contenter du point de la 5e place. “On n’avait jamais réussi à être performant sur cette épreuve par le passé, analysait sereinement le pilote Hyundai. Là, on a clairement fait un pas en avant sur les rallyes rapides même s’il nous manque toujours un petit quelque chose pour vraiment rivaliser avec Toyota. Même avec tous les efforts, maximum attaque, on ne pouvait pas suivre son rythme. Mais on n’était pas loin non plus ce qui va donner une motivation supplémentaire à toute l’équipe avant la Finlande. Il faut encore s’améliorer un peu afin de pouvoir y lutter également pour le podium.”

Grégoire Munster vainqueur en Juniors

Face à Toyota et Ford, mais aussi aux deux Nordiques de son team, Esapekka Lappi (3e à 6.8 de notre compatriote) et Teemu Suninen (5e ici pour ses débuts en WRC1) qui auront l’avantage de jouer à domicile.

On finira par souligner la bonne 6ème place (pour trois dixièmes face à Takamoto Katsuta) de Pierre-Louis Loubet et son copilote namurois Nicolas Gilsoul, auteurs de leur meilleure prestation de la saison.

On laissera donc la grande distinction au roi Kalle Rovanpera. Mais les Belges en Estonie ont aussi mérité une “dis”, y compris Grégoire Munster et Louis Louka, vainqueurs en Juniors sur leur Fiesta R3.