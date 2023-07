WRC: Kalle Rovanpera à une spéciale d'un 3e succès d'affilée en Estonie, Thierry Neuville peut récupérer la 2e place du Mondial

”Je n’ai pas trop poussé dans la dernière spéciale car je veux garder mes pneus en bon état pour la Power Stage,” a confié le pilote Toyota en route vers un deuxième titre mondial avec plus que probablement ce soir plus de 50 points d’avance sur son plus proche poursuivant. Et cela avant son épreuve à domicile, la Finlande dans deux semaines.

Quarante-six secondes derrière maintenant, 9.1 devant son équipier Esapekka Lappi contrôlant les assauts d’Elfyn Evans, Thierry Neuville continue à s’amuser tout en livrant une de ses meilleures prestations de l’année. Mais il n’y a rien à faire contre l’intouchable Rovanpera.

Suite à l’absence de Sébastien Ogier qu’on imagine encore mal désormais revenir à l’automne pour viser un 9ème titre mondial et aux déboires d’Ott Tanak qui aurait lui aussi éprouvé bien des difficultés à battre Kalle, Thierry est en mesure de récupérer la 2ème place du Mondial qui était sienne avant son déclassement au Safari. Pour cela, le Belge doit battre Elfyn Evans dans l’ultime Power Stage qu’il disputera vers 13h. Voudra-t-il le faire sachant que cela le mettra deuxième sur la route en Finlande ? On peut imaginer que oui, la différence entre une 2e et une 3e position n’étant pas énorme. Et le risque de perdre plus qu’un point en levant quelque peu le pied ce début d’après-midi trop grand.

Enfin notons qu’en JWRC, Grégoire Munster a porté son avance sur Laurent Pellier à plus de dix secondes à deux spéciales du but. La victoire n’est plus trop loin pour le jeune Belge roulant sous licence luxembourgeoise…