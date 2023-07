WRC: Grégoire Munster vainqueur en Junior: "Une bonne préparation pour la Finlande"

Débuts en WRC1 au Chili

"C'est vrai qu'on est contents de ce que l'on a fait ici, sur des spéciales très rapides que l'on découvrait," raconte Greg. "Au Safari on avait bien démarré et on menait en WRC2 (ndlr: sans la concurrence habituelle) avant que notre mécanique s'enraye. Ici, tout a fonctionné parfaitement d'un bout à l'autre. On a juste perdu une quinzaine de secondes suite à deux crevaisons samedi. Cela fait du bien au moral et surtout cela constitue un bon entraînement avant la Finlande dans deux semaines sur des routes relativement similaires."

Le pays des 1000 Lacs où Munster Jr retrouvera sa Fiesta WRC2: "Ce sera encore le cas là-bas et en Grèce. Après il y aura le Chili avec la Fiesta WRC1 de Jourdan."

Et le Rallye Central Europe a aussi annoncé son mentor grec Serderidis: "Cela, je ne sais pas," précise Grégoire. "Ce n'est pas pour l'instant dans mon contrat avec M-Sport. On verra bien. Idem pour le Japon. On ignore encore exactement comment s'articulera la fin de saison."

Copilote à l'East African Safari

Une fin d'année qui passera aussi par les pistes de l'East African Safari Historic où Grégoire officiera en qualité de copilote de son ami et sponsor Jourdan Serderidis dans l'habitacle d'une Porsche préparée chez Bernard Munster Autosport.

Pour être complet, signalons encore la 35e absolue en Estonie de nos compatriotes Tom Rensonnet et Loïc Dumont, sixième en JWRC à plus de 17 minutes de Munster après avoir notamment effectué un tonneau leur coûtant plus de quatre minutes dans la 2ème spéciale.