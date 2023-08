Rallye WRC de Finlande: Kalle Rovanpera et Esapekka Lappi veulent réaffirmer l'hégémonie finlandaise

Depuis la création du Mondial des conducteurs en 1979, les Finlandais ont inscrit treize fois leurs noms au palmarès avec sept pilotes : Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Makinen, Marcus Grönholm et l'an dernier Kalle Rovanpera.

Après un trou de vingt ans avec des générations sacrifiées comme Rovanpera père, Toni Gardemeister mais aussi Mikko Hirvonen et Jari-Mati Latvala tombés face aux deux plus grands français de tous les temps, Seb Loeb puis Seb Ogier, les Finlandais sont enfin de retour au top.

Latvala de retour pour le GP de Finlande

Lors de l'ancien rallye des 1000 Lacs rebaptisé GP de Finlande tant les pilotes enquillent les bosses à vive allure, il y aura cette année neuf WRC1 dont quatre confiées à des pilotes locaux. Et si le directeur sportif du Toyota Gazoo Racing est d'abord là pour se faire plaisir, si Teemu Suninen se contenterait déjà d'un podium pour sa deuxième épreuve chez Hyundai, Kalle Rovanpera et Esapekka Lappi sont clairement là pour tenter de gagner. Cela fait déjà six ans qu'un héros local n'est plus monté sur la plus haute marche du podium à la maison. C'était Lappi en 2017 pour son premier rallye en Yaris ! Et depuis Esapekka attend toujours son second succès en WRC. Y parviendra-t-il ce week-end ? C'est possible au vue de la forme affichée en Estonie. Mais pour y arriver, il devra battre la Ford Puma du triple vainqueur Ott Tanak, lauréat des éditions 2018, 2019 et 2022 (avec Hyundai), et surtout la Toyota d'un certain Kalle Rovanpera.

Neuville jamais sur le podium avec Hyundai

Quasi assuré de son second titre, le jeune Finlandais est déjà passé deux fois à côté de son rallye. Il habite Jyvaskyla. C'est donc vraiment pour lui une épreuve à la maison. Ce qui signifie pas mal de pression et surtout de distractions. Il n'est pas toujours facile pour lui d'être concentré comme sur une joute au Japon ou au Chili. "Cela me tient à coeur de m'imposer devant ma famille et mes fans, mais pas à n'importe quel prix. Je ne veux pas risquer de perdre mon avance au championnat," confie-t-il. Avec 55 unités d'avance sur son équipier Elfyn Evans et 58 sur Thierry Neuville qui trouvera à qui parler au sein de son écurie, il a de quoi voir venir...

Le meilleur résultat du Belge ici reste une deuxième place, il y a dix ans déjà, derrière la VW Polo de Sébastien Ogier. Il n'a par contre encore jamais compris le mode d'emploi écrit en coréen et n'a plus retrouvé depuis le chemin du podium. Un objectif sans doute non avoué cette fin de semaine face à l'armada locale...