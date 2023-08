Kalle Rovanpera signe le meilleur temps sur cette spéciale très rapide de Lankamaa 1.8 devant son équipier chez Toyota Elfyn Evans. Troisième chrono pour Thierry Neuville, mais à 4.4 ce qui est beaucoup. "Pourtant j'ai fait une bonne spéciale," explique le Belge confirmant que c'est sans doute le manque de vitesse de pointe des Hyundai qui l'a handicapé sur ce tronçon. Car ses équipiers finlandais sont encore plus loin, à 5.1 (Lappi) et 7.4 (Suninen) du leader.

Au classement général, Kalle Rovanpera compte désormais 2.2 d'avance sur Evans et 5 secondes sur notre compatriote troisième. Lappi 4e est à 6.6 devant Katsuta à 8.5 et Suninen à 12.3

ES2 : Le scratch pour Katsuta, Rovanpera leader

Après la spéciale show de jeudi soir remportée par Ott Tanak six dixièmes devant notre compatriote Thierry Neuville, on attendait avec impatience le verdict de la première vraie spéciale de ce matin. Et sur les 11,78 km de Laukaa, on a assisté à une grosse surprise avec le meilleur chrono à mettre à l’actif de la Toyota de… Takamoto Katsuta. Le Japonais considère cette épreuve comme sa deuxième à domicile puisqu’il habite ici à Jyvaskyla, non loin de la base du team. C’est donc aussi sur ce type de chemins forestiers qu’il roule régulièrement en entraînements. Et, même si la pluie de la nuit a atténué le phénomène de balayage, il a profité sans doute de sa sixième place sur la route et donc de pouvoir lire les lignes des favoris partis avant lui sur une surface boueuse et donc très glissante.

N’empêche chapeau à "Taka"qui devance ses équipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanpera respectivement d'une demie seconde et 1.3. Cela signifie que c’est le héros local Kalle Rovanpera, troisième la veille au soir, qui prend les commandes de la course quatre dixièmes devant la Ford Puma d’Ott Tanak et la Yaris d’Elfyn Evans.

Cinquième dans cette spéciale à deux secondes, Thierry Neuville pointe au quatrième rang général à six dixièmes devant Katsuta à 1.1. et Esapekka Lappi à une seconde et demie.

De retour en WRC après plus de trois ans d’absence, Jari-Matti Latvala pointe au 9e rang à déjà 14.9, bien devant le leader en WRC2, Sami Pajari sur sa Skoda.