Cela a débuté par le leader de jeudi soir Ott Tanak, moteur en rade après un choc avec une pierre. Ford perdait d’ailleurs ses deux voitures dans la troisième spéciale où Pierre-Louis Loubet sortait de la route. Même sort deux spéciales plus tard, sous la pluie, pour la Hyundai d’Esapekka Lappi heurtant un arbre. Et trois secteurs plus loin, alors qu’on pensait qu’il avait pourtant déjà course gagnée, c’est le champion Kalle Rovanpera qui se faisait surprendre par la boue et mettait sa Toyota sur le toit. Même si Teemu Suninen assurait la quatrième place, les Finlandais ne sont plus prophètes en leur pays où la victoire allait se jouer ce week-end entre trois non-Nordiques : le Gallois Elfyn Evans, le Belge Thierry Neuville et… le Japonais de Jyvaskyla, Takamoto Katsuta, auteur du premier scratch de la journée. “Le rallye est encore très long et tout peut se passer”, commentait un Evans souvent fébrile quand il ressent la pression.

Et notre Thierry Neuville ne va pas se priver de la lui mettre : “Le leader du championnat est out, Elfyn est devant nous au championnat, 'Taka' pousse derrière et une victoire en Finlande est en jeu. Maintenant on n’a clairement plus le choix : il faut y aller !”, s’exclame le Saint-Vithois dont le dernier podium ici remonte à 2013.

Auteur des trois derniers meilleurs temps de la journée, le Belge est déjà revenu à 6.9 de sa proie.

Il va falloir continuer à prendre des risques sur des spéciales très rapides et fort glissantes. En espérant que l’hécatombe soit terminée et que les cinq rescapés du WRC1 tiennent bon. Tout comme Grégoire Munster, 23e et 17e en WRC2, catégorie menée par la Skoda du local Jari Huttunen.