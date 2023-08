WRC Finlande après ES14 : Evans s’envole vers la victoire, Neuville manque de traction

”Honnêtement, je ne peux pas aller plus vite, avouait le Belge. Je constate juste que le grip est très faible avec la pluie et la boue et que je manque de traction en sorties de virages. La voiture bouge beaucoup. A la régulière, en performances pures, je ne pourrai pas aller le rechercher.”

Tête-à-queue pour Taka

Confirmation avec l’autre Hyundai de Teemu Suninen qui a du mal à suivre l’autre Yaris de Takamoto Katsuta dans la lutte pour le podium. Le Japonais a toutefois perdu une quinzaine de secondes dans un tête-à-queue dont il s’est sorti chanceusement. C’est pourquoi il pointe à l’heure actuelle à une seconde du podium. Mais, vu son rythme ce matin, il devrait récupérer la troisième place dans l’après-midi. S’il ne commet plus d’erreur…

En WRC2, la bataille est toujours aussi intense avec les trois premiers (tous en Skoda Fabia) groupés en 1.8. Avantage à Jari Huttunen 1.3 devant Sami Pajari bien revenu après sa crevaison d’hier. Oliver Solberg pointe au 3e rang à une demi-seconde du deuxième Finlandais.

Grégoire Munster et Louis Louka ont profité des abandons de Bulacia et Korhonen et des soucis de Lindholm pour remonter au 18e rang absolu avec leur Ford Fiesta, le treizième en WRC2.