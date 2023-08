Voici notre scénario qui pourrait encore permettre à Thierry Neuville de devenir champion du monde de rallye WRC

A quatre manches du terme de la saison, trois pilotes se sont détachés en tête du WRC. Et si, malgré son tonneau et son abandon en Finlande, Kalle Rovanpera (170 points) reste le grand favori à sa propre succession, il existe divers scénarios dans lesquels Thierry Neuville (134) pourrait encore coiffer sa première couronne en remportant notamment deux des quatre dernières épreuves. Nous en avons imaginé un le voyant sacré au plus grand nombre de succès après avoir terminé à égalité aux points avec le pilote Toyota.