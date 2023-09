Considérée comme l’épreuve la plus éprouvante du calendrier après le Safari, l’Acropole démarrant ce jeudi soir par une spéciale show a vu les Hyundai signer un historique premier triplé l’an dernier. Avec sur la plus haute marche du podium, notre compatriote. De quoi aborder ce dixième rendez-vous de la saison avec confiance.

À lire aussi

“Ce rallye particulièrement éprouvant pour les mécaniques, les pneus, les freins, avec les grosses pierres et la chaleur, a démontré en 2022 la robustesse de notre i20, confie le Belge. Nous espérons bien sûr répéter notre exploit d’il y a douze mois. Mon objectif est surtout d’essayer de reprendre des points à Kalle (Rovanpera). ”

À l’heure actuelle, le fer de lance de l’équipe Hyundai possède 134 unités, neuf de moins qu’Elfyn Evans et trente-six de retard sur le champion finlandais qui aura le désavantage d’ouvrir la route lors de la première étape de ce vendredi.

À lire aussi

“C’est clairement un handicap ici, confirme Neuville, troisième à s’élancer. Je devrais logiquement devancer mes deux principaux rivaux à l’issue de la première journée. Mais attention à ceux partant encore plus loin. ”

Comme Ott Tanak, quatrième, mais surtout Sébastien Ogier, cinquième, Esapekka Lappi, sixième et Dani Sordo, huitième.

Ils sont encore 7 à pouvoir espérer le titre mais…

Avec 120 points encore à distribuer lors des quatre dernières manches, tout est encore possible. Mathématiquement, ils sont encore sept à pouvoir être couronnés.

De manière plus réaliste, pour entretenir l’espoir, il faut quasi impérativement que notre représentant reprenne encore des points au pilote Toyota. Revenir à moins d’une victoire de la tête mettrait un peu plus de pression sur Rovanpera avant le Chili. Ce sera le cas si Thierry réédite son succès de l’an dernier et si le Nordique ne termine pas sur le podium.

Dans ce duel, il faudra tenir compte du rôle de l’intérimaire Sébastien Ogier qui peut aider son jeune équipier soit en profitant de sa meilleure position de départ pour s’imposer face aux Hyundai, soit en rétrogradant en fin de course pour lui offrir une position et quelques unités supplémentaires.

Avec 72 longueurs de retard, exactement le double de Neuville, le Français a fait une croix sur ses ambitions personnelles et la perspective trop illusoire d’un neuvième titre. Bien ressourcé, le Français est donc là avant tout pour se faire plaisir. Et rendre service à son équipe. La fiabilité de la Ford Puma restant aléatoire, ce sera, peut-être, le principal adversaire du leader de Hyundai.