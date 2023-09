WRC : Hyundai fait des avances à Ogier

Cyril Abiteboul a bien compris que s’il veut enfin voir un représentant de la marque coréenne sacré et aller rechercher le titre constructeurs, il doit encore renforcer son équipe. Ce qu’il a déjà fait au niveau ingénierie en engageant début d’année François-Xavier Demaison, l’homme qui a fait gagner Citroën puis la VW Polo en rallye. En mettant aussi dans ses plans l’engagement d’une quatrième voiture alignée par PH Sport (avec Adrian Fourmaux ?). Mais il essaie aussi de renforcer son trio de pilotes. Dani Sordo aura 41 ans l’an prochain et est en fin de carrière, tandis que, très irrégulier, Teemu Suninen n’a pas encore démontré être un réel candidat à la victoire ni aux gros points.

En attirant Ogier (40 ans tout de même aussi fin de l’année) dans ses filets, le boss français ferait coup double. Il renforcerait son équipe avec le seul pilote à avoir déjà remporté trois rallyes cette saison et déforcerait son adversaire.

Allié et non plus rival de Neuville ?

On sait que Thierry Neuville et Sébastien Ogier ne partiront jamais en vacances ensemble. Peut-on dès lors les imaginer équipiers ? D’abord il est fort peu probable qu’on ait demandé l’avis du Belge. Ensuite, le Français n’est plus en mode championnat, mais serait plutôt un allié pour l’équipe, prêt à se sacrifier y compris pour notre compatriote si on le lui demandait. Donc pourquoi pas ?

Outre un salaire forcément plus élevé, que peut offrir de plus Hyundai ? Un environnement plus francophone, l’opportunité de retravailler avec l’ingénieur en chef lui ayant permis de remporter ses quatre premières couronnes mondiales. Et peut-être un futur en circuit, en participant au développement du prototype Hyundai pour Le Mans même si ce projet n’a encore jamais été officiellement confirmé.

Voici la concept car de Hyundai intéressé par un engagement aux 24H du Mans avec un proto à hydrogène. ©Hyundai

La balle est donc dans le camp de l’octuple champion du monde.

Des sources françaises rapportent qu’une offre du même ordre aurait aussi été faite à Kalle Rovanpera. On doute fort que lui bouge et ne soit pas cadenassé. Mais cela ne coûte rien de se renseigner et cela fait toujours plaisir d’être dragué. “À l’heure actuelle, je parle avec tout le monde,” sourit l’ancien boss Renault F1.

Y compris avec Ott Tanak qui a claqué la porte il y a un an pour retourner chez Ford ? C’est bien possible vu qu’il se murmure qu’après une saison fort décevante (un seul succès, mais de nombreuses désillusions pour l’Estonien), M-Sport envisagerait d’arrêter les frais et de ne plus faire rouler que des pilotes payants sur ses Puma pour se consacrer en priorité au développement et à l’engagement des Ford Ranger au Dakar. Red Bull et Ford n’auraient plus l’intention de payer dignement un champion du calibre de Tanak que l’on verrait dès lors plutôt retourner au sein de l’équipe lui ayant permis de décrocher son unique titre en 2019. Surtout si Ogier devait s’en aller.

Tanak de retour chez Toyota ?

On a souvent lu et écrit que Tanak avait quitté les Japonais pour des raisons financières. Mais la vérité est que ses raisons étaient plus personnelles et liées à certaines dérives de l’ex-boss Tommi Makinen. Son successeur Jari-Matti Latvala trouvera-t-il les arguments pour le faire revenir ? La paire qu’il formerait avec le jeune Kalle serait redoutable. Et sans doute explosive…

Mais on regretterait surtout alors une chose : ne plus avoir que deux marques candidates à la victoire (à moins qu’Elfyn Evans, éternel second chez Toyota, ne retourne comme leader dans l’équipe qui l’a lancé) en WRC. Ce qui n’est plus arrivé depuis 2012, année où les Citroën DS3 WRC et Ford Fiesta RS se sont partagé les succès, le meilleur résultat d’une autre marque cette saison-là étant la cinquième place en Allemagne de Chris Atkinson au volant d’une Mini Cooper !