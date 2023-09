WRC: Rovanpera premier leader, Neuville 3e

Après les incendies, ce sont des pluies torrentielles et des inondations qui ont rendu les conditions de ce Rallye de Grèce dantesques et totalement imprévisibles. Un mini "Dakar" où il faudra éviter l'hécatombe et posséder une WRC solide comme un roc. "Cela fait longtemps que je ne me suis plus senti aussi bien dans ma voiture," annonce Thierry Neuville, troisième de la super spéciale tracée dans la Marina d'Athènes, à quatre dixièmes de la Toyota de Kalle Rovanpera, un de son équipier chez Hyundai Esapekka Lappi.