WRC Acropole : Neuville dans les sables mouvants

Le pilote Hyundai ne s’est pas fait prier pour décrocher plusieurs scratches, de quoi le bombarder en tête du rallye. Mais son avance ne tient qu’à un fil. En effet, lors de l’ES6, la fiabilité de la Hyundai faisait à nouveau des siennes avec un différentiel récalcitrant. “La dernière spéciale était stressante, confesse Neuville. Non seulement elle était très corsée jusqu’au dernier kilomètre mais dès le départ, j’ai entendu un bruit venant du différentiel. Avant cela, j’ai eu des problèmes de transmission. Je ne pouvais pas passer les trois premiers rapports pleins gaz.”

Une fois de plus, l’écurie coréenne paie une voiture fragile. L’autre i20 pilotée par Esapekka Lappi était pour sa part victime d’un radiateur qui fuit. Décidément…

Avec ces contre-temps, Neuville peut sentir le souffle de Sébastien Ogier dans sa nuque. Un Ogier qui pourrait jouer un rôle d’arbitre et s’éclipser pour laisser passer Kalle Rovanpera. Le jeune Finlandais est moins largué qu’espéré. Chargé d’ouvrir la route, le Nordique profite des pluies qui ont transformé le sable en terre battue. Dans ces sables mouvants, le balayage porte donc moins préjudice. “Le casse-tête sera désormais le choix de pneus, ajoute Neuville. Jusqu’à présent, je pense que nous avons fait un bon choix. Mais seulement à la fin du rallye si nous étions dans le bon tout le temps.”

Le tonnerre de Zeus est tombé sur M-Sport qui a perdu ses deux éléments. Pierre-Louis Loubet renonçait sur problème technique tandis qu’Ott Tänak était pénalisé de… 3 minutes et 40 secondes pour avoir pointé 22 minutes en retard ! On notera le beau début de rallye de Greg Munster et Louis Louka, 9e en WRC2 sur leur Fiesta Rally2.