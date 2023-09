WRC : Pas de prime à la casse pour Neuville

”La chance n’était pas avec nous ce week-end, résume Thierry. Nous contrôlions notre leadership, nous avions une bonne stratégie et notre voiture fonctionnait bien. Tout se déroulait parfaitement jusqu’à notre bris de suspension. Cela nous a coûté la victoire”.

Comble du malheur, Thierry ne parvenait pas à marquer de points dans la power stage pour quelque peu limiter la casse. Le voilà désormais avec 66 points de retard sur Kalle Rovanperä qui a réalisé une O.P.A en Grèce. Pour le multiple vice-champion, l’objectif est désormais limpide : à défaut de couronne, conclure la saison avec panache.

”Je me suis amusé dimanche, c’est le point positif de cette fin de week-end, ajoute-t-il. C’en est fini de mes chances d’être champion, alors je vais tâcher d’achever 2023 sur l’une ou l’autre victoire”.

On retiendra que ce Rallye de l’Acropole 2023 était particulièrement cassant pour les machines. Rares sont ceux à ne pas avoir été contrariés. Sébastien Ogier et Elfyn Evans n’y ont pas échappé, ce qui fait encore plus regretter à Neuville d’avoir fait chou blanc.

Car avant ses malheurs, TN distançait Rovanpera qui est miraculeusement passé au travers des pièges grecs tout en gardant un rythme élevé jusqu’au bout. Malgré la mémoire mécanique, le Suomi a conclu l’épreuve sur un rythme élevé, s’adjugeant même la power stage. Seul au monde au championnat, le fils de Harri termine avec une avance digne d’un Dakar. Evans et Sordo complètent le podium à plus de 90 secondes.

Du côté des autres forces belges, le bilan est positif avec Greg Munster 5e du WRC2, ce qui lui permettra de découvrir sans pression au Chili la Puma Rally1 de Jourdan Serderidis, lequel a également vu l’arrivée, au milieu des Rally2.