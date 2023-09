Grégoire Munster avant ses grands débuts en WRC1 au Chili : "Aucune référence"

Mais à 24 ans, Grégoire Munster sera, ce week-end sur la terre du Chili, le deuxième Belge seulement après Thierry Neuville à piloter une WRC moderne.

Une WRC1 hybride, en l'occurrence la Ford Puma M-Sport de son ami et mentor belgo-grec Jourdan Serderidis qu'il a pu découvrir lors d'une journée de tests au Pays de Galles il y a une dizaine de jours.

Plus facile au début que la WRC2

"J'avais déjà eu l'occasion d'effectuer trois ou quatre runs au volant de la Puma au Portugal, mais cette fois il s'agissait d'une vraie journée d'essais pour préparer mes deux prochaines participations mondiales, ici, et au Rallye d'Europe Centrale, explique le fils aîné de "Big Bernie". On s'adapte vite à la vitesse et au surcroît de chevaux. Au début, cela semble plus facile à piloter que la WRC2 car on a plus de puissance pour se sortir de situations délicates. Ce n'est que lorsque vous commencez à chercher la limite et à jouer avec le système hybride, à vouloir recharger les batteries lors des freinages que cela devient plus complexe. Disons qu'aujourd'hui, j'en exploite 90 % du potentiel."

Le plus dur? La prise de notes !

Le plus difficile ? "Cela a été la prise de notes car ce sont des nouvelles spéciales pour tout le monde et donc je n'ai aucune référence. Je n'ai pas de vidéos des années précédentes à analyser. Il m'était difficile d'estimer la vitesse à laquelle je vais pouvoir passer en course avec ce type d'engin."

Pas de référence réelle non plus pour le moment en termes de performances ? "Non, la base de tests n'était pas celle habituelle. Je n'ai donc aucun point de comparaison. J'en saurai déjà un peu plus à l'issue de la spéciale d'essais de ce jeudi."

Le double cadeau de Jourdan

Quel objectif dès lors pour cette grande première ? "D'abord, terminer le rallye pour accumuler un maximum d'expérience; ce qui me sera utile pour la prochaine épreuve sur asphalte. Ensuite, progresser au fil de l'épreuve. Je m'attends à pointer à deux secondes voire deux secondes et demi au kilomètre au début et j'espère terminer à une et demi des meilleurs. Bien sûr, je ne me comparerai pas à Pierre-Louis Loubet qui possède nettement plus d'expérience que moi en rallye en général et en WRC1. Mais plutôt au local Alberto Heller qui débutera comme moi avec la Puma. On devrait tous les deux se situer entre les WRC1 des pros et les meilleures WRC2. Mais le plus important sera de savourer ce moment très spécial. C'est une opportunité exceptionnelle et Louis (Louka) et moi sommes très reconnaissants envers Jourdan Serderidis "

Un pied à l'étrier et un bon test pour 2024 ? "Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur plan de débarquer comme cela pour un programme en WRC1. Je ne suis pas certain que je sois encore prêt. Je ne veux pas me brûler les ailes. On va voir et en discuter avec Jourdan qui a déjà annoncé qu'il ne roulerait plus en Mondial avec sa Puma. Mais, avant tout, on veut en profiter et prendre un maximum de plaisir ce week-end."