Thierry Neuville n’a pas forcé. En trois passages, notre compatriote s’est classé 6e à 1.6, trois dixièmes derrière son équipier Teemu Suninen.

"Ca va vite! Les virages vous sautent à la figure. Il faut freiner plus tôt."

La bonne surprise est venue pour ses débuts en WRC1 de Grégoire Munster. Neuvième, le Belge roulant sous licence luxembourgeoise s’est amélioré au fil de ses quatre passages : 4.13.9, 4.08.6, 4.06.7 pour finir en 4.04.6 à cinq secondes seulement du meilleur temps d’Evans, soit moins d’une seconde au kilomètre sur les 5,75 bornes de ce tronçon de terre.

Grégoire Munster n'a cessé de s'améliorer lors de la spéciale d'essais au volant de sa Ford Puma WRC1. ©Georges Simons

Le protégé de Jourdan Serderidis qu’on n’attendait pas aussi vite dans le coup pointe à 3.4 de Thierry Neuville, trois secondes d’Ott Tanak et seulement 1.2 d’Esapekka Lappi sur la Hyundai. Il est trois secondes plus rapide que l’autre débutant en Puma, le Chilien Alberto Heller qui lui a effectué six runs, et une petite dizaine de secondes devant la meilleure des Rally2, la Skoda de Gus Greensmith.

"C'est incroyable comme cela va vite, s'est exclamé un Grégoire Munster affichant un large sourire. Les virages sautent aux yeux et il faut freiner plus tôt qu'avec la WRC2. Le grip latéral est aussi surprenant selon la surface. On n'a pas trop changé les réglages excepté pour le dernier run où l'on a essayé quelque chose de différent."

Le classement du shake down : 1. Evans (GB/Toyota) 3.59.6 ; 2. Rovanpera (Fin/Toyota) à 0.5 ; 3. Loubet (Fra/Ford) à 1.1. ; 4. Suninen (Fin/Hyundai) à 1.3 ; 5. Katsuta (Jap/Toyota) à 1.5 ; 6. NEUVILLE (BEL/Hyundai) à 1.6 ; 7. Tanak (Est/Ford) à 2.0 ; 8. Lappi (Fin/Hyundai) à 3.8 ; 9. Gr. MUNSTER (BEL/Ford) à 5.0