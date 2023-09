Débuts en WRC1 réussis : Greg Munster avec les notes par téléphone !

Auteur du premier scratch de la journée, Ott Tanak faisait d’emblée honneur à son statut de tenant du titre sur cette épreuve absente du calendrier mondial depuis 2019. Mais dès l’ES2, l’Estonien perdait l’usage de son système hybride suite à une dure réception d’un jump avant de perdre 7 à 8 secondes suite à un tête-à-queue. Elfyn Evans (Toyota, ES2 et 3) puis Teemu Suninen (Hyundai, ES4) en profitaient pour mener avant que le pilote Ford ne récupère son bien à l’issue de la 5e spéciale où il s’imposait à nouveau. Il récidivait dans l’ES6 pour achever l’étape 4.2 devant le Finlandais.

La bataille entre ces trois-là s’annonce serrée ce week-end. Avec un gros enjeu pour M-Sport qui aurait bien besoin d’un nouveau succès de la Puma pour garder Ott Tanak et un programme officiel en 2024.

guillement Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas de confiance."

Derrière le tiercé de tête, Thierry Neuville s’est battu avec une Hyundai au comportement à nouveau erratique. “Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas de confiance, on manque de grip et je me suis payé plusieurs frayeurs avant de perdre l’hybride dans la dernière,” expliquait notre compatriote qui en général s’améliore quand sa position sur la route est meilleure. Quatrième, le Belge pointait vendredi soir onze secondes devant Kalle Rovanpera affrontant “les pires conditions au niveau du balayage” et coupable d’un tête-à-queue dans l’ES6.

Cahier oublié à l’assistance

Septième au classement général, bien devant les WRC2 et l’autre débutant en Puma, Grégoire Munster a fait bonne impression pour sa première journée en WRC1. Une première étape débutant pourtant par deux gros stress. Son équipier Louis Louka oubliait son cahier le matin à l’assistance ce qui l’obligeait à innover en lisant les notes envoyées par WhatsApp sur son téléphone. Une première dont l’équipier se souviendra ! “En plus, un mécanicien a fait une mauvaise manipulation en poussant sur un bouton après le shake down et le turbo ne répondait plus correctement lors de la première,” expliquait le pilote de la Ford de Jourdan Serderidis signant ensuite des chronos plus qu’honorables (un 6e temps !) à six ou sept dixièmes au kilomètre du meilleur. Honnêtement, on ne l’attendait pas d’emblée aussi proche. On peut parler d’une entrée réussie en WRC1. À confirmer ce week-end avec, hélas, une moins bonne position sur la route…