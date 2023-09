À l’heure actuelle, le Finlandais qui fêtera dimanche ses 23 ans possède 33 unités d’avance sur son équipier Elfyn Evans et 66 sur Thierry Neuville.

Cela signifie que si le pilote Toyota s’impose pour la quatrième fois de la saison, dimanche au Chili, et qu’il reprend 27 unités à Elfyn Evans, il décrocherait la timbale le jour de son anniversaire.

La probabilité d’un tel cadeau est toutefois faible et liée à un abandon du Gallois sans qu’il puisse repartir en Rally2 et marquer au minimum quatre unités.

C’est d’autant plus irréaliste qu’il sera difficile pour le champion en titre de s’imposer pour le retour du WRC au Chili après quatre ans d’absence. D’abord car il n’a jamais roulé là-bas avec une World Rally Car. Mais surtout car il aura le handicap d’ouvrir la route ce vendredi.

Et puis Ott Tanak, Esapekka Lappi et Thierry Neuville ne seront pas tout le temps malchanceux. Et vont bien finir par en gagner à nouveau une.

Concernant le Belge, après son retrait alors qu’il menait en Grèce, ses chances réelles d’être encore sacré sont très faibles. Même s’il remportait les trois dernières manches en signant à chaque fois le scratch lors de la Power Stage, il suffirait à Kalle Rovanpera d’inscrire 24 unités en trois manches, soit une moyenne de huit points par course, pour être couronné. En gros, sauf si le Nordique venait à abandonner à au moins deux reprises sur trois, c’est encore plié pour notre compatriote qui peut réalistement au mieux viser pour la sixième fois le rang de vice-champion.

”Beaucoup de spéciales sont nouvelles et l’unique fois que l’on a déjà roulé ici en 2019, cela s’était terminé prématurément par un gros crash pour moi, confie un Thierry Neuville moyennement confiant. Si tout va bien, on visera le podium.”

Il ne parle plus de succès ou de championnat. Les derniers espoirs de notre représentant se sont brisés avec sa suspension à l’Acropole.