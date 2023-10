Pourquoi le retour d’Ott Tanak n’est pas une bonne nouvelle pour Thierry Neuville ?

Si l’on se met à la place du nouveau boss Cyril Abiteboul, on ne peut que dire que c’est bien joué. Face aux trois vainqueurs potentiels de Toyota (Rovanpera, Evans et Ogier), il n’en avait plus ou moins qu’un seul même si Dani Sordo et Esapekka Lappi ont déjà remporté un rallye. Désormais, le rapport de force sera un peu plus équilibré avec le retour du champion du monde 2019 comptant 18 victoires en mondial pour 17 à Thierry Neuville toujours en quête de son premier sacre. Hyundai augmente ainsi ses chances de décrocher le titre constructeurs et double ses chances chez les pilotes.

Si l’on se met à la place du Belge, même s’il a officiellement souhaité un bon retour à son ancien et futur équipier sur les réseaux sociaux, ce n’est pas une bonne nouvelle. Voici les cinq raisons pour lesquelles nous estimons que l’arrivée d’Ott Tanak diminue encore les chances de Neuville d’être sacré en 2024.

En trois saisons chez Hyundai, Neuville n'a devancé Tanak au championnat qu'en 2021 quand l'Estonien n'a pas disputé les deux dernières courses.

1) Succès partagés

Si l’on peut espérer que les défauts de la i20 seront enfin corrigés la saison prochaine suite à l’arrivée et au travail notamment de l’ingénieur français François-Xavier Demaison, on peut imaginer que les deux ténors au talent et à l’expérience équivalents se partageront les victoires quand la Hyundai sera supérieure à la Yaris. Si la Hyundai est en mesure de remporter cinq manches sur la saison, on peut imaginer que ce sera 3 à 2 alors que dans la configuration actuelle cela aurait plutôt été 5-0 ou 4-1 pour Neuville qui se fera donc prendre des points par son équipier. Sur leurs trois années communes, leurs statistiques sont comparables avec 5 victoires chacun, 456 points marqués par le Belge contre 438 à l’Estonien qui n’a toutefois pas disputé les deux dernières épreuves de 2021 pour rester auprès de sa fille atteinte du cancer. Neuville y avait inscrit 46 unités. En trois ans, Tanak a devancé deux fois Neuville qui ne s’est imposé qu’en 2020 quand Ott a déclaré forfait pour les deux dernières manches. Tanak a ramené un titre de vice-champion en 2022, ce qui n’a pas été le cas de Neuville de 2020 à 2022.

2) Plus statut d’unique numéro 1

En 2023, dès le premier rallye de la saison, Neuville était clairement le n°1 désigné du team. Cyril Abiteboul a donné par deux fois des consignes à Esapekka Lappi en sa faveur et Dani Sordo était aussi prêt à se sacrifier pour le Belge. Ce sera différent en 2024 et tant qu’il sera mathématiquement encore en lice pour le sacre, Tanak refusera de s’incliner pour offrir le moindre point à son équipier belge. Mentalement, cela risque de jouer aussi. Neuville aura clairement plus de pression au sein même de son team où il était “confortable” cette année.

3) Entente peu cordiale

Ce n’est un secret pour personne que Tanak et Neuville ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ce sont deux coqs dans la même basse-cour. Fin de l’année dernière, Tanak reprochait à Neuville de faire trop de politique dans les couloirs et de trop influencer sur les réglages d’une voiture plutôt faite autour de lui. Nul doute que Cyril Abiteboul a dû le rassurer sur ce point.

4) Plus de risques

Neuville devra prendre plus de risque pour être le premier pilote Hyundai, ce qui pourrait impliquer plus d’erreurs.

5) Moins de budget ?

Hyundai a de nouveau dû casser sa tirelire pour attirer un second leader payé 4 ou 5 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’un jeune ou que les deux Finlandais actuels. On espère que les Coréens auront suppléé et que le team ne devra pas retirer cela de l’enveloppe développement de l’auto.