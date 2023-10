Nicolas Gilsoul réagit après avoir été viré sur le champ par Loubet Jr : "Il s'agit d'une décision unilatérale, j'ai pris un uppercut"

"Je remercie Nicolas pour l'expérience qu'il m'a apportée cette année, mais nos chemins se séparent," a poliment indiqué le Corse sur ses réseaux sociaux après une enième cabriole.

Après avoir directement reproché à notre compatriote d'avoir annoncé un virage à gauche à la place d'un droite, Loubet Jr a changé sa version en parlant d'un mauvais timing et d'une note arrivée tôt. D'où la confusion.

"J'ai eu beau revisionner plusieurs fois les images de la caméra embarquée, je ne vois pas où j'ai pu commettre une erreur, nous a confié l'équipier belge encore sous le choc. "On déboulait à 150 km/h avec des courbes masquées. Si je ne l'annonçais pas à ce moment, cela aurait été trop tard à la vitesse où on arrivait. Si c'était à refaire, je ne changerais rien."

Veillas dès le Central Europe

Les deux hommes ne s'entendent plus et se rejettent la faute. Soutenu par le mécène Alexandre Leroy investissant énormément sur lui, Loubet doit bien expliquer à un moment son manque de résultat et ses erreurs à répétition. Et comme en football c'est généralement l'entraîneur qui trinque, en rallye c'est souvent le copilote. Dès le prochain rallye Central Europe, Benjamin Veillas, le copilote de Sébastien Ogier l'an dernier, prendra la place du Belge remercié par Thierry Neuville il y aura bientôt trois ans.

"Il s'agit d'une décision unilatérale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne comprends vraiment pas. J'ai pris un uppercut là, avoue Nico. Après la Finlande encore, Pirlouis m'avait téléphoné pour me féliciter. J'ai 246 scratches et 43 podiums à mon compteur en WRC. Je ne suis pas parfait, mais je ne pense pas devoir porter le chapeau sur ce coup-là. Il est triste de mettre ainsi un terme à notre contrat à deux rallyes de la fin de la saison. Je n'ai pas insisté. Nos conseils ont pris le relais. Moi je vais dormir dessus et on verra pour la suite."

A 41 ans, Nicolas pourra sans doute continuer à l'avenir à assouvir sa passion sur les épreuves belges.