WRC : Loubet et Gilsoul divorcent déjà !

On le sentait venir, mine de rien. La saison 2023 du duo composé de Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul s'apparentait à un chemin de croix avec six abandons en onze rallyes. La dernière sortie en date, survenue au Chili, n'a rien arrangé puisque le Corse et le Belge se sont mutuellement rejeté la responsabilité, Loubet accusant l'ex-copilote de Thierry Neuville d'avoir annoncé une note trop tôt.