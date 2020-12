7e couronne pour Seb Ogier: "Je ne saute pas de joie" WRC Olivier de Wilde © AFP

Le Français est le premier à être sacré en WRC avec trois marques différentes.



Même si cela aura été la saison la plus courte (sept manches) et la plus imprévisible de l’histoire du WRC avec notamment deux nouvelles épreuves sorties de nulle part et une finale autour d’un circuit de F1, Sébastien Ogier n’a pas volé son septième titre mondial en huit ans. Après quatre couronnes avec Volkswagen et deux chez Ford, il est le premier à être sacré sur trois marques différentes.



(...)