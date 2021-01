L’absence de public et les nouveaux pneus Pirelli vont rendre cette 89e édition très difficile.

Après la plus courte intersaison de l’histoire du WRC (six semaines à peine), le championnat du monde des rallyes 2021 démarre ce jeudi.

Malgré la pandémie, le couvre-feu instauré sur toute la France et les dégâts occasionnés l’automne dernier par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes (cela nous vaut la suppression de la spéciale du Turini), la tradition est bien respectée : le Rallye Monte-Carlo ouvre la saison. Mais un Monte-Carl’ bien triste pour s’adapter aux circonstances : sans ultime séance d’échauffement ce jeudi matin, sans course après 16 h et surtout sans son public.