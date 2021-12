Quelle belle journée de sport encore vécue ce samedi lors du Spa Rally, dernière manche du championnat de Belgique.

Avec six vainqueurs différents en neuf spéciales réellement disputées (le dernier passage sur la piste décriée du WRX a été supprimé suite au retard consécutif à un accident de la circulation), trois changements de leaders et des conditions apocalyptiques dans l’après-midi, on a assisté à pas mal de rebondissements, tant en tête du classement général que dans la course au titre belge.

Parti relativement prudemment, Yohan Rossel est monté en puissance au fil des chronos. Auteur d’un seul meilleur temps dans l’unique passage sur la spéciale de Francorchamps, le champion du monde WRC3 a pris la tête au terme de l’ES5, mais a ensuite fait parler son expérience pour garder la tête froide dans des conditions dantesques et malgré un pare-brise maculé de buée réduisant sa visibilité.

