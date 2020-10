Voilà une excellente nouvelle. En vue de préparer au mieux l'épreuve mondiale d'Ypres fin novembre pour laquelle il a été nominé par Hyundai, Craig Breen participera aux deux prochaines manches du championnat de Belgique, les nouveaux Aarova Rally et le South Belgium Rally aux commandes de cette même WRC qui évoluera hors classement, le règlement national ne prévoyant normalement pas l'autorisation de faire rouler des WRC modernes.

"Je suis ravi que Hyundai Motorsport m’ait appelé en vue du Ypres Rally Belgium, commente Craig Breen. J’avais vraiment apprécié l’édition de l’an dernier, au terme de laquelle nous nous étions imposés avec Paul Nagle. C’était l’été, et j’imagine que les conditions seront bien différentes à la fin novembre. Je me réjouis en tout cas de disputer mon premier rallye sur asphalte avec la Hyundai i20 Coupé WRC, d’autant que cela implique aussi une présence à l’Aarova Rally et au South Belgian Rally en octobre. Cela va nous donner un temps de roulage appréciable afin de comprendre les conditions que nous pourrions rencontrer à Ypres. J’espère que je serai en mesure de répéter le même type de performances et de résultat qu’en Estonie, ce qui constituerait une bonne affaire pour le championnat Constructeurs.’’