Il y a décidément une épidémie de divorces en rallye cette année ! Après la rupture entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul avant le Monte-Carlo, Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq après la Croatie ou encore Pierre-Louis Loubet et Vincent Landais, c'est Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul qui annoncent leur séparation, quelques jours après l'arrivée du Rallye de l'Acropole. Le motif de cette rupture ?, indique-t-on dans le clan belge.

Le duo composé du jeune talent français et de l'expérimenté copilote belge était formé depuis près de trois ans. Disputant un programme partiel sur une Ford Fiesta M-Sport WRC cette année, Adrien et Renaud ont décroché deux Top 5 remarqués en Croatie et au Kenya.

"Adrien et moi avons décidé de mettre fin à notre collaboration", confirme Renaud Jamoul sur Facebook. "Nous restons convaincu que chacun de nous a les qualités nécessaires pour réussir au plus haut niveau mais malheureusement, nos caractères se sont avérés incompatibles avec le temps. Je tiens à remercier Adrien pour ces belles aventures vécues ensemble avec nos débuts en WRC mais aussi la victoire ERC aux Canaries. Je tiens tout particulièrement à remercier la FFSA et M-Sport pour la confiance qu’ils m’ont accordés durant ces années. Une page se tourne mais le livre ne se referme pas…"

"Après bientôt trois années de complicité, nos routes se séparent avec Renaud", écrit pour sa part Adrien Fourmaux sur son compte Twitter. "L’histoire avait commencé sur une aire d’autoroute, elle se finit après l’Acropole dans une WRC. Que de chemin parcouru ensemble. Merci de m’avoir accompagné à mes débuts internationaux et d’avoir accepté de copiloter le jeune pilote fougueux que j’étais. Merci pour ces moments. Du premier point en mondial au premier temps scratch dans une WRC en passant par la victoire ERC au Canaries, mais aussi ces rires et notre omelette nommée la Jamoulaux tous les matins de course. Je te souhaite le meilleur pour ton futur. Je suis persuadé que tu accompliras de belles choses. Merci Renaud !"

Le successeur de Jamoul dans le baquet de droite de la Fiesta WRC doit encore se faire connaître...