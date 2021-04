Engagé depuis deux ans en Ford Fiesta WRC2 aux côtés du grand espoir français Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul dispute ce week-end son premier rallye mondial dans le baquet d’une WRC de la nouvelle génération. Une chance que le copilote hutois et son ancien étudiant en médecine comptent bien saisir. "J’avais déjà eu l’occasion de disputer le Wales Rally GB il y a cinq ans avec une Citroën DS3 WRC aux côtés de Quentin Gilbert", raconte Renaud. "Mais c’est une première avec une WRC de la dernière génération. On sait que Malcolm Wilson aime bien aider les jeunes. Il a repéré le talent d’Adrien et lui donne progressivement sa confiance. Cette année, il est prévu qu’on dispute toutes les manches WRC, certaines en WRC2 où on a pour mission d’essayer de ramener des victoires et le titre, d’autres en WRC en remplacement de Suninen. Il semble évident que le patron de M-Sport a une idée derrière la tête."