Andrea Adamo n'était pas à prendre avec des pincettes sur le port de Monaco. Même si Thierry Neuville a réussi à sauver l'honneur des Coréens en évitant le triplé Toyota et en accrochant un podium, la domination des Japonais a bien été réelle sur cette première manche du Mondial.

Habitué à dire ce qu'il pense, l'Italien ne ménage pas ses troupes. "Sur ce rallye, on a eu tout faux d'un bout à l'autre", a déclaré le boss après un nouveau mauvais choix de pneumatiques de ses deux pilotes ce matin et un triplé des Yaris lors de la Power Stage comptant désormais aussi pour le championnat constructeurs.

«Je ne sais pas si c'est l'approche de mon personnel ou autre chose, mais aujourd'hui on a encore démontré nos limites. Bien sûr, il ne servait à rien de pousser car on était occupé à panser nos blessures. Personnellement, je vais avoir une profonde révision de pas mal de choses car ce que j'ai vu ce week-end est loin de me rendre fier et heureux. Quelque chose doit être changé dans notre approche. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Le passé, c'est le passé. Si vous ne progressez pas tous les jours à ce niveau du sport, vous êtes vite dépassé.»

Et Andrea Adamo de terminer avec tout de même un mot sympa pour Carlos Del Barrio disputant son dernier rallye pour l'équipe aux côtés de Dani Sordo.

« Je voudrais remercier Carlos pour ses efforts avec nous ces trois dernières saisons et des deux victoires mémorables en Sardaigne. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Dommage qu'il n'ait jamais eu la moindre déclaration ni compassion pour Nicolas Gilsoul qui a gagné treize courses et remporté cinq titres de vice-champion pour Hyundai auprès de Thierry Neuville.