Les meilleurs jeunes continueront à être aidés par le constructeur tchèque

Après deux titres mondiaux en WRC2 et WRC2 Pro et le départ précipité de son jeune champion Kalle Rovanpera (19 ans) promu chez Toyota en WRC, il fallait choisir: monter de catégorie ou tout arrêter. Dans la lignée de ce qu'a fait sa grande soeur VW annonçant récemment sa retraite de toutes les compétitions en dehors de l'électrique, Skoda a donc décidé de dire stop au rallye.



Cela ne signifie heureusement pas qu'on ne verra plus de Fabia R5 sur les spéciales, loin de là.



L'usine possède près de 300 clients à travers le monde lesquels ont décroché non moins de 23 titres nationaux. Les meilleurs concurrents privés souhaitant s'attaquer au WRC2 recevront une aide du constructeur.



On se demande par contre ce que va devenir du coup la catégorie WRC2-Pro créée début 2019 suite à la présence énervante d'une usine face à des teams privés. Avec Citroën officiellement partie du WRC (une solution est à l'étude pour que deux C3 soient tout de même au départ du Monte-Carlo sous une bannière privée) et jamais officiellement impliquée en WRC2-Pro où elle est représentée par l'équipe belge DG Sport et M-Sport restant un concurrent privé, le WRC2-Pro n'a aujourd'hui plus vraiment lieu d'être.



Il faudra attendre de voir la liste des engagés au Monte-Carlo et peut-être en Suède pour savoir quels seront les espoirs aidés par Skoda Motorsport qui aura tout de même lancé la carrière mondiale de deux jeunes talents, Esapekka Lappi et Kalle Rovanpera, tout en permettant au pilote maison Jan Kopecky d'accumuler sans doute le plus de succès d'un pilote de Fabia.