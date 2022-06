S’il existait un titre de pilote le plus malchanceux, Thierry Neuville serait de loin le leader du championnat 2022 après un début de saison catastrophique.

Même si c’est une faute de pilotage qui l’a finalement éliminé en Sardaigne, on se souviendra qu’avant cela, sa fragile Hyundai était une nouvelle fois tombée en panne. Comme trop souvent depuis le début de cette nouvelle ère hybride, la fiabilité de sa monture coréenne a été mise en cause. Pas l’idéal pour la confiance avant d’aborder l’épreuve la plus éprouvante du calendrier même si d’un autre côté, Ott Tanak a offert à la Hyundai WRC1 Hybride son premier succès.