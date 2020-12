Cédric De Cecco 1er pilote belge à Monza: "Mon prochain rêve c'est le Monte-Carlo" WRC Olivier de Wilde © Max Ponti

Le Liégeois a terminé 18e de son premier mondial. Une toute bonne prestation.



A 35 ans, Cédric De Cecco, un bon pilote amateur belge, est allé jusqu'au bout de son rêve. Avec son copilote Jérôme Humblet (le mari de Maude Soulet), ils ont non seulement disputé à Monza leur premier rallye mondial. Mais ils l'ont terminé, à une très solide 18e place absolue, la septième en WRC3 et la treizième en R5, mais surtout la première des équipages belges après l'abandon précoce de Thierry Neuville mais aussi que Grégoire Munster et Louis Louka se soient mis sur le toit à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée.



(...)