Cédric De Cecco est un proche de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul.

Le rêve continue pour Cédric De Cecco et Jérôme Humblet. Un mois et demi à peine après avoir découvert le Mondial à Monza (18es au général !), ces bons amateurs passionnés se retrouveront demain au départ du plus mythique des rallyes : le Monte-Carlo. "Ici, ce n’est pas des spéciales artificielles", s’exclame le Liégeois, pilote de la Škoda Fabia R2 Metior. "C’est encore fois quatre par rapport à l’Italie, où il n’y avait qu’une journée en montagne. J’ai découvert le pilotage sur la neige avec des clous lors de notre séance de tests samedi dernier et c’était magique. Pour moi, notre rallye est déjà réussi !"

