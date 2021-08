De retour dans le paddock après cinq semaines de vacances, les pilotes en ont profité pour prendre du repos mais aussi réfléchir à la manière dont ils ont accompli ces neuf premiers Grands Prix et comment faire mieux pour la suite de la saison.

C’est le cas de Jack Miller qui reconnaît des résultats "mitigés" pour ses débuts en tant qu’officiel Ducati et candidat au titre. L’Australien s’est imposé au Mans et à Jerez mais ces victoires ne compensent pas six arrivées hors du top 6. "On n’est pas trop loin mais je suis agacé de perdre des points, vivement le double rendez-vous au Red Bull Ring", déclarait le no 43.

Miller y voit une opportunité pour revenir dans la bagarre, lui qui s’est fait subtiliser la 4e place du classement par Joan Mir qui annonce la même ambition. Jusqu’ici, le pilote Suzuki n’a pas vraiment fait honneur à son statut de champion du monde en titre avec seulement trois podiums mais l’optimisme est de rigueur pour l’Espagnol : "La deuxième partie de la saison sera essentielle. Je pense qu’avec les progrès sur la moto nous pourrons nous rapprocher des autres."

Enfin, Maverick Viñales, qui quittera Yamaha à la fin de la saison, un an avant la fin de son contrat, est plus serein en attendant de, sans doute, rejoindre Aprila, seule formation d’usine qui a encore un guidon disponible.

En ce qui concerne Fabio Quartararo et Johann Zarco qui dominent le championnat, rien à modifier si ce n’est que le pilote Pramac prévient qu’il va encore hausser le ton pour aller chercher sa première victoire et remonter sur son compatriote.