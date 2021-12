On connaît désormais le verdict des médecins. Blessé dans le spectaculaire crash dont il a été victime samedi dernier alors qu'il testait la nouvelle Hyundai Hybride WRC1 en compagnie deThierry Neuville, Martijn Wydaeghe souffre d'un bris de clavicule.

Sa convalescence devrait prendre entre trois et six semaines et ne devrait pas compromettre son début de saison, vers le 20 janvier du côté de Gap avec le début du Rallye Monte-Carlo.