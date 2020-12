L'ACM a publié ce vendredi la liste provisoire et non complète des engagés pour le Rallye Monte-Carlo, première manche du championnat 2021 de WRC.La première info est que le quota des 90 équipages maxi a été atteint.Dix WRC sont inscrites avec quatre Hyundai i20 WRC (les trois officielles plus celle de Pierre-Louis Loubet), les quatre Toyota usine plus deux Ford dont les noms des équipages seront communiqués début janvier.

Côté Belges, outre les tenants du titre monégasque Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, six autres compatriotes sont attendus au départ. Même si son nom ne figure pas encore la liste, Renaud Jamoulassistera toujours le jeune Adrien Fourmaux sur une Ford Fiesta de chez M-Sport. Reste à savoir si ce sera en WRC2 ou en WRC pour cette manche.

Après une très bonne course à Monza, Pieter Tsjoen a décidé de repartir pour un tour aux côtés du Néerlandais Kevin Abbring (de retour du Dakar) dans sa VW Polo R5. Le Pieter Tsjoen Racing alignera également à l'occasion ses deux toutes nouvelles Renault Clio Rally5 pour Tim Van Parijs et Kurt Declerck et Benoît Verlinden et Jochen Claerhout.D'un rêve à l'autre, Cédric De Cecco et Jérôme Humblet, séduits par leur première participation mondiale en Italie s'attaqueront cette fois au plus légendaire des rallyes aux commandes de leur Skoda Fabia Metior.

Ils emmèneront avec eux un autre Cédric, Cherain, qui sera épaulé pour l'occasion par Stéphane Prévot, eux aussi dans l'habitacle d'une voiture tchèque.Par contre, présent lors des deux dernières éditions, l'équipage Grégoire Munster et Louis Louka ne participera pas cette année, le jeune équipage Hyundai préférant se concentrer sur le BRC et, espérons-le, l'European Rally Championship.