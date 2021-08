Disputer la manche belge du WRC tout en débarquant au parc d’assistance en étant leader du championnat de Belgique des rallyes, voilà un honneur dont peut être fier Ghislain de Mévius. Inscrit sur sa Skoda Fabia Rally2 engagée par la structure familiale, le Brabançon retrouve les joies du Mondial, lui qui s’était illustré au Deutschland il y a quelques années. "J’avais terminé quatrième des R5, rappelle-t-il. Sachant qu’il y avait deux voitures d’usine devant nous, c’est comme si nous avions fini 2e du classement WRC3. "

C’est justement dans ce WRC3 réservé aux écuries privées que le gérant du WIK est engagé. Une catégorie qui fera d’ailleurs office de championnat de Belgique bis. "Les Belges seront effectivement présents en nombre tandis que certains habitués du WRC3 ont fait l’impasse, explique-t-il. Je m’attends à ce que la victoire se joue entre les meilleurs pilotes nationaux, le tout arbitré par le Français Yohan Rossel. Il est évident que je veux me mêler à cette bagarre. Je pense que mon adversaire le plus coriace sera Kris Princen, toujours très rapide à Ypres. Attention aussi à Seb Bedoret."

Le fils aîné de Grégoire voudra évidemment protéger la tête du championnat belge acquise au South Belgian. Mais il aura également un double objectif. "En plus de viser la victoire en WRC3 et la place de meilleur Belge, je veux finir aussi haut que possible dans le peloton des WRC2 regroupant les usines et les semi-pros. Vu que nous avons les mêmes voitures, je suis curieux de voir où nous serons."

En attendant, Ghislain ne pourra compter ni sur son père ni sur son frère ce week-end. "Guillaume a mis entre parenthèses sa carrière en rallye pour se consacrer au raid avec Red Bull et Overdrive."

Mais il ne faut jamais dire jamais, c’est connu…