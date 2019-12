Une douzaine de WRC attendue pour le lancement de la saison.

A quelques jours seulement de la clôture des engagements pour le Monte-Carlo, les spéculations vont bon train sur le plateau de cette première manche du Mondial.

Côté certitudes, nous aurons huit voitures: quatre Toyota Yaris WRC (avec Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanpera dans le team A et le Japonais Takamoto Katsuta, normalement pour huit épreuves, dans le nouveau team B où Jari-Matti Latvala est déjà certain de faire trois apparitions en Suède, Sardaigne et Finlande), trois Hyundai i 20 WRC (pour Thierry Neuville, Ott Tanak et Sébastien Loeb ou Dani Sordo en alternance) et la Ford Fiesta WRC de Teemu Suninen.

Il se murmure de plus en plus que suite à la nouvelle règle de la création d'un team B d'une seule voiture (avec possibilité de prendre des points constructeurs et donc surtout d'en chiper à la concurrence), les Coréens envisagent aussi d'aligner une quatrième i20 WRC avec en alternance Craig Breen ou Andreas Mikkelsen. Malcolm Wilson devrait aussi récupérer Esapekka Lappi sur une deuxième Fiesta (on l'espère pour l'ensemble de la saison) si le Finlandais est disposé à réinvestir tout le dédit touché par Citroën et donc en quelque sorte à payer à nouveau son volant, le support de Ford n'étant que symbolique. Cela nous ferait déjà deux autos en plus. On devrait certainement pouvoir compter sur une troisième Ford sur la plupart des manches. En France avec soit Bryan Bouffier, soit Kus Greensmith, Hayden Paddon travaillant aussi à un retour au plus haut niveau mais sans doute pas en Principauté.

Reste le cas de Citroën. Après l'arrêt brusque de son programme WRC, Citroën aurait proposé de mettre ses C3 à disposition de PH Sport pour un programme privé à coûts réduits, le développement ayant déjà été payé par la marque aux Chevrons et l'amortissement des autos ne devant pas être compris. Mads Ostberg se serait porté candidat, tandis qu'Eric Camilli qui avait participé aux tests avec cette C3, chercherait les moyens de disputer la classique hivernale au volant de la tenante du titre à Monte-Carlo. On a aussi entendu circuler le nom de Bryan Bouffier, un habitué du "Monte".

Le nombre de WRC pourrait donc vite grimper à douze ou treize, ce qui serait très bien.

Le retrait de l'usine Skoda ne devrait heureusement pas défigurer le plateau toujours très fourni en R5 où une réelle chance sera désormais laissée aux privés. Côté Belges, on attend uniquement l'engagement de Grégoire Munster qui vient de remporter pour la deuxième année consécutive le Rallye Devoluy se disputant sur certaines spéciales du Monte-Carlo. Guillaume de Mevius devrait plutôt faire un pas en arrière et se concentrer sur le championnat de Belgique, tandis que Sébastien Bédoret s'attaquera lui aussi au titre belge, deux sorties mondiales étant prévues au programme du pilote Skoda Belgique, la Sardaigne et l'Allemagne.