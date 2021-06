Son dernier triomphe en WRC, le treizième et certainement le plus beau, remonte déjà au 26 janvier 2020 à Monte-Carlo. La veille de l'arrivée du prochain Rallye du Kenya, cela fera dix-sept mois, soit la plus longue période sans première place pour notre représentant depuis mai 2016 quand il avait signé en Sardaigne son deuxième succès mondial, vingt-et-un mois après le premier en Allemagne 2014.

Pilote toujours en activité ayant marqué le plus de points (1364) et signé le plus de scratches (258 contre 257 à Ott Tanak) sans jamais être titré, notre quintuple vice-champion du monde semble à nouveau mal parti pour décrocher la timbale cette année. Malgré quatre podiums (troisième à chaque fois) en cinq courses, il accuse déjà un retard de 29 unités (soit plus qu'un succès) sur le leader du Mondial Sébastien Ogier et dix-huit sur Elfyn Evans. Bien sûr, rien n'est perdu. Il reste sept rallyes à disputer (soit 210 unités à distribuer) dont trois sur asphalte parmi lesquels son épreuve à domicile, à Ypres. Et il suffirait d'un succès en Afrique combiné à un abandon du septuple champion français pour relancer la machine et peut-être reprendre la tête du championnat. Hélas, tous les feux ne sont pas au vert et l'incapacité à gagner depuis plus d'un an n'est pas seulement liée à la malchance. Tentons d'y voir plus clair en analysant, en dix points, ce qui paraît jouer en sa défaveur depuis début 2020.



