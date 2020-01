Le Dakar a trouvé une nouvelle terre d’accueil en déménageant en Arabie saoudite. David Castera, nouvel homme fort du Dakar, nous parle un peu plus de ce projet spécial.

David, pourquoi avoir quitté le continent sud-américain ?

"J’ai pris mes fonctions après les négociations et le départ d’Amérique du Sud, mais l’histoire a donné raison à l’équipe qui m’a précédé. Si le Dakar avait été programmé sur le continent sud-américain en 2020, il aurait été annulé en raison de la crise qui touche plusieurs pays de la région. Depuis un ou deux ans, on sentait que l’épreuve n’était d’ailleurs plus la préoccupation majeure des États. La crise économique commençait à se faire sentir et les gouvernements avaient d’autres priorités que participer au financement de la course."

