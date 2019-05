Découvrez le pronostic de notre expert:





1er: Valtteri Bottas





"Dominant depuis le début du week-end, le Finlandais a signé une troisième pole consécutive et infligé plus de six dixièmes à son équipier britannique pourtant réputé pour être le maître de l'exercice du tour chrono. C'est surprenant. Mis sous pression depuis plus d'un an, alors que certains le disaient bientôt remplacé par Esteban Ocon, VB77 répond de la plus belle manière à ceux qui ne voyaient plus en lui qu'un gentil second couteau. On le voit ben ce dimanche prendre un départ canon dont il a le secret et s'imposer en solitaire pour accentuer encore son avance au championnat."





2e: Lewis Hamilton





"Le Britannique ne se cherchait pas trop d'excuse et avouait sportivement avoir été battu par plus fort que lui ce samedi. Le quintuple champion du monde ne s'inquiète cependant pas trop. Il a besoin de véritable challenge pour se motiver et il devrait bientôt rehausser son niveau de jeu s'il ne veut pas que son équipier le prive d'un sixième titre. En attendant, il est prêt à assurer le cinquième doublé consécutif pour Mercedes toujours invaincue depuis le début de saison."





3e: Sebastian Vettel





"Reines des essais hivernaux ici à Barcelone, les Ferrari sont complètement à la rue avec Sebastian Vettel à huit dixièmes et Charles Leclerc, piégé en Q2, cinquième à 1.182 derrière Max Verstappen. Rien n'a changé pour les Rouges incapable de réagir et de rebondir: "On va devoir se remettre complètement en question. On perd beaucoup dans le troisième secteur, le plus lent, car on manque d'appui," a déclaré l'Allemand qui, dans ces conditions, ne devrait pas être en mesure de faire mieux que d'assurer un petit podium. Mais attention toutefois à Max Verstappen et Charles Leclerc qui mettront la pression derrière lui..."