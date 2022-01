Douzième au classement général, cinquième en WRC2 et troisième meilleur Junior, Grégoire Munster a tout juste atteint l'objectif qu'il s'était fixé au départ. Le jeune Belgo-luxembourgeois n'était pourtant pas tout à fait satisfait à l'issue de cette ultime étape.

« Je suis tout de même un peu déçu car cela aurait pu être encore mieux, » avouait le pilote Hyundai Belgique. « Ce matin encore j'occupais le 9e rang absolu et surtout j'étais sur le podium en WRC2. Malheureusement, j'ai crevé dans l'antépénultième spéciale, le premier passage dans la Power Stage, au même endroit visiblement qu'Elfyn Evans et Johan Rossel. »

Une crevaison lui coûtant un peu moins de deux minutes, trois places au général, deux dans la catégorie. « C'est dommage, mais je ne sais pas revenir en arrière. Je suis quand même content d'avoir pu résister jusqu'au bout au retour du champion WRC3 Johan Rossel. J'ai été à deux doigts de signer mon deuxième scratch en WRC2 après celui d'Ypres dans la Power Stage. Hélas, avantagé par sa position de départ (il est parti 36 minutes après mois et certaines portions de glace avaient fondu), Rossel m'a finalement devancé d'1.8. »

Mais après un début difficile jeudi soir, l'ainé des fils Munster a été pour le reste auteur d'un convaincant sans faute. « Lors de la première soirée, j'ai rencontré des soucis avec la rampe de phares, mais surtout la voiture n'était pas bien réglée pour le sec. Nous avons effectué nos essais uniquement sur la neige et la glace. Un erreur car au final il faisait très sec. On a peaufiné cela au fur et à mesure comme lors d'une séance d'essais et cela allait de mieux en mieux. »

Quid maintenant pour la suite en WRC2 ?

« On saura quoi apparemment fin du mois. J'espère que ma prestation aura été suffisante pour convaincre Hyundai Motorsport de me soutenir en m'intégrant dans son programme Junior. »

On croise les doigts pour notre vice-champion de Belgique des rallyes.