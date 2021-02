C'est un monstre sacré du rallye, et notamment de la délicieuse époque du Groupe B, qui vient de faire ses adieux. Hannu Mikkola, un des plus grands Finlandais volants, s'est éteint hier. On a appris la nouvelle hier soir dans la nuit. Le Nordique était âgé de 78 ans.

Mikkola, c'est une carrière en rallye qui s'étale sur pas moins de 30 ans. Débutant en 1963, le natif de Joensuu allait remporter le titre de champion finlandais cinq ans plus tard, notamment sur Volvo. Vainqueur du célèbre marathon Londres-Mexico en 1970, il fait partie des pionniers du WRC puisqu'il est là en 1973 quand le championnat du monde des rallyes connait sa toute première édition. Il allait décrocher pas moins de 18 victoires à l'échelon mondial, dont le légendaire Safari Rally qui sera d'ailleurs son dernier succès en 1987.

Aujourd'hui, Mikkola rime surtout avec Audi. Le Suomi a fait partie de l'incroyable aventure du constructeur d'Ingolstadt en WRC avec ses incroyables Quattro. Hannu remportera l'essentiel de ses succès en Mondial avec la marque aux anneaux. S'il a eu surtout le Suédois Arne Hertz comme copilote, il fut navigué par un certain Jean Todt dans les années 70.

Gageons que sur l'Arctic Rally Finland qui a lieu ce week-end, tout le parc aura une pensée pour lui...