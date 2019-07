Camille Neuville pointe le bout de son nez en avance.

Elle était attendue la veille du Rallye de Finlande, mais déjà aussi rapide et impatiente que son papa, Camille Neuville a pointé le bout de son nez en avance ce lundi après-midi.

Elle ne sera heureusement pas pénalisée. Bien au contraire. Félicitations à la maman Deborah et au papa Thierry fier comme un paon. Voilà qui devrait lui donner encore plus d’ailes pour les « 1000 Lacs » et la quête de son premier titre mondial.

« Toute jolie, » selon Sébastien Loeb, la petite Neuville est « heureuse et en bonne santé. » Nul doute qu’elle deviendra vite l’une des plus grandes fans de son papa.