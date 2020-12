Le Belge échoue au pied du podium du championnat avec le plus de meilleurs temps.

La saison 2020 a démarré comme dans un rêve pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Avec cette première victoire historique à Monte-Carlo, la treizième et dernière à ce jour de leur carrière en Mondial. Car par la suite cela s’est gâté pour se terminer vendredi dernier en véritable cauchemar, moteur noyé au fond d’une flaque après une suspension cassée dans une chicane. Et, un malheur n’arrivant jamais seul, suite à une erreur du team samedi matin, Neuville n’a même pas pu terminer avec un baroud d’honneur dans la Power Stage, son score restant bloqué à 87 points, soit 18 de moins qu’Ott Tanak, sur le podium du championnat, mais aussi quatre de moins que les troisièmes pilotes de la marque coréenne réunis, à savoir Sébastien Loeb, Dani Sordo et Craig Breen.

