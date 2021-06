On le sentait venir depuis quelques mois déjà. On vous l'avait d'ailleurs déjà annoncé l'hiver dernier. Le couperet est tombé et c'est désormais officiel. Les hauts dirigeants coréens ont décidé que le contrat d'Alain Penasse, team-manager de l'équipe Hyundai depuis 8 ans déjà, ne sera pas renouvelé. "Je ne comprends et n'approuve évidemment pas cette décision, mais que puis-je y faire," a déclaré notre compatriote à Dirtfish.

C'est lui qui sert de fusible pour le mauvais début de saison de l'équipe coréenne même s'il a aussi une part de responsabilité dans des erreurs (notamment la mise hors course de Thierry Neuville à Monza) ou des mauvais choix stratégiques. Mais ce n'est bien sûr pas sa faute si les i20 ont récemment cassé comme du verre. Là, il faut plutôt voir du côté de l'équipe technique qui sera bientôt renforcée avec l'arrivée de l'ingénieur belge Christian Loriaux.

Présent en Afrique, Alain Penasse assurera encore son rôle en Estonie avant se consacrer à la préparation du Rallye d'Ypres dont il est l'organisateur et à la promotion du championnat de Belgique des rallyes. On ne connaît actuellement pas encore le nom de son remplaçant.