Craig Breen mène avec 2.8 d’avance sur Ott Tanak. Thierry Neuville, seulement 6e à 31.3.

On attendait les Toyota et plus spécialement celle du jeune héros local Kalle Rovanpera. Mais, le jour de ses 21 ans, le récent vainqueur du Rallye de l’Acropole n’a pas été vraiment à la fête.

"Il n’y a pas assez de grip", se plaignait le jeune Finlandais.

Bizarre. Cette adhérence manquant généralement aux Hyundai sur ce terrain spécifique, les coréennes l’avaient soudainement trouvée. L’effet de l’automne et d’une route moins poussiéreuse ? Allez savoir. Bénéficiant d’une meilleure position sur la route par rapport à leurs principaux rivaux, Ott Tanak et Craig Breen allaient se partager le leadership et signer les deux meilleurs temps chacun.

Et si l’Estonien avait été le...